Torre Sant’Andrea, amplesso sugli scogli. In pieno giorno, tra centinaia di persone (Foto da video)

Amplesso sugli scogli, davanti a tutti in pieno giorno. Palcoscenico delle effusioni lo scoglio La Sfinge a Torre Sant’Andrea, Marina di Melendugno, in Salento.

Una coppia si è lasciata andare in pieno giorno, sotto il sole, a Torre Sant’Andrea. E naturalmente i bagnanti non hanno perso occasione per riprendere l’amplesso sugli scogli.

Amplesso tra i bagnanti di Torre Sant’Andrea

Naturalmente ai due protagonisti poco importava di essere al centro dell’attenzione della spiaggia. O forse proprio una dose di esibizionismo li ha spinti a non farsi tanti problemi.

Fatto sta che sulla spiaggia in quel momento c’erano un centinaio di persone (cosa del tutto normale in pieno agosto). Tra di loro naturalmente qualcuno ha tirato fuori lo smartphone e ha girato un video. Poi, tra un passaparola via chat e il filmato sui social, il gioco è fatto.

Il precedente di Lignano Sabbiadoro

Solo pochi giorni fa a Lignano (in Friuli), due amanti si erano appartati in auto ma il loro amplesso in macchina è costato loro una multa da 20mila euro.

A far rumore, al massimo era stata l’età dei due focosi amanti puniti nella località friulana. I due avevano infatti oltre 50 anni e non 20, come era facile immaginare.

Fatto sta che i due sono stati beccati in auto, in pieno giorno, a Lignano Sabbiadoro. Ben 20.000 euro di multa, 10.000 mila a ciascuno, da parte della polizia locale che li ha pizzicati durante un controllo di routine della zona. L’auto, alla faccia del romanticismo, era parcheggiata tra due cassonetti dei rifiuti. (Fonte TeleNorba)