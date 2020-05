Totti e il regalo per Ilary Blasi, polemiche per la frase “tu sei roba mia

ROMA – Il 28 aprile era il compleanno di lary Blasi. La conduttrice ha compiuto 39 anni ed è, come tutti, a casa per via della quarantena.

La showgirl ha condiviso sui social le immagini dei festeggiamenti casalinghi e ha immortalato anche il regalo del marito Francesco Totti. Come appare nell’immagine che segue publbicata su Instagram, non tutti hanno apprezzato il gesto dell’ex capitano della Roma.

Totti ha voluto stupire la moglie facendole recapitare centinaia di rose confezionate in modo molto scenografico.

Ilary Blasi si è quindi ritrovata una grande scatola a forma di cuore piena di rose bianche e rosse più altre dodici di rose rosse e blu, ognuna a comporre una lettera per fare la scritta: “Tu sei roba mia”.

Ed è proprio questa dichiarazione d’amore plateale che ha suscitato indignazione sul web.

A far discutere è il costo dei fiori (200 euro a scatola ndr) ma soprattutto la frase scelta da Totti, giudicata da molti “maschilista”.

“Che dedica inquietante”, ha commentatoqualcuno. E ancora: “Ma proprio per niente, che cosa orribile con tanti femminicidi di lui perpetua l’immagine di marito padrone. La donna non è mai di proprietà”.

C’è chi si è spinto oltre dando del cafone a Totti. Qualcun altro ha aggiunto: “Sarebbe stato molto più carino e romantico un ‘tu sei mia’”.

Qualcuno invece ha spiegato che la frase è stata detta ovviamente in senso romantico e che non si può accusare Totti di incitare al femminicidio. Altri infine si sono complimentati con Francesco Totti, che dopo tanti anni di matrimonio ha ancora voglia di stupire sua moglie (fonte: Fatto Quotidiano, Instagram).