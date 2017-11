SAN PIETROBURGO – Una ex modella di San Pietroburgo, ora diventata dentista per bambini, si è accorta del tradimento del marito vedendo, su Instagram, una foto scattata dalla sua camera da letto. Yulia Agranovych ha scoperto in questo modo che il marito la tradiva con una ragazza di nome Vlada Abramovich.

Racconta la Agranovych: “Una mattinata ho iniziato a scorrere la mia timeline su Instagram, quando improvvisamente ho visto una fotografia sul profilo di Vlada Abramovich che mi ha colpita. Scorrendo tra le foto della sua gallery ho trovato, tra le altre cose, anche foto di mio marito”. Un post, in particolare, ha attirato la sua attenzione: una foto con una vista uguale a quella della camera da letto sua e del marito.

Yulia ha quindi iniziato ad indagare e ha scoperto di avere numerosi contatti in comune con la donna. A questo punto non aveva più dubbi. Vlada e suo marito erano amanti. Per questa ragione ha deciso di farla pagare ai due amanti decidendo di postare per prima cosa un commento sotto la foto della Abramovich.

La coppia di amanti ha negato tutto. Il marito di Yulia si è giustificato dicendo che Vlada fosse s oltanto “la fidanzata di un’amico che aveva scattato la foto a casa sua perché invitati a bere qualcosa prima di andare al cinema”. La Agranovych non ci ha creduto anche per via della replica della Abramovich che, su Instagram, ha commentato: “È sua moglie, non mia, qual è il problema?. È un vegetale incapace di decidere? Ma non farmi ridere”.

A questo punto il marito della Agranovych ha ammesso di averla tradita, giustificandosi così: “Non sono mai stato infedele mentalmente. Ho sempre detto alle altre ragazze di essere sposato”. Yulia però ha voluto andare fino in fondo a questa brutta storia ed ha scoperto che il marito l’aveva tradita con diverse donne che ha deciso di contattare via telefono: “Le altre ragazze erano molto più piacevoli, una ha persino pianto al telefono, dicendo di non avere idea che fosse sposato”.

“Se trova una donna pronta a stare con lui, spero sia felice” ha aggiunto la moglie tradita che ha aggiunto: “Per me il divorzio è l’unica risposta“. La Agranovych si è detta fortunata di aver scoperto il comportamento del marito prima di rimanere incinta e di costruire una famiglia insieme.