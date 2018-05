Treviglio, il libretto di educazione stradale: “La razza bianca sopporta meglio l’alcol”

TREVIGLIO, BERGAMO – “La razza bianca sopporta meglio l’alcol…”. Questa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] la frase choc presente, e poi cancellata, dal libretto sull’educazione stradale preparato per i ragazzi delle scuole medie di Treviglio.

Tra le sezioni trattate, a proposito dell’alcol alla guida, le dirigenti scolastiche hanno notato, in una delle pagine, la frase e l’hanno subito segnalata, proprio nel corso della conferenza stampa indetta in quel momento in Comune per presentare il libretto.

Il vicesindaco Pinuccia Prandina ha immediatamente annunciato la richiesta agli editori di realizzare una nuova versione dell’opuscolo. Pertanto la pubblicazione è stata ritirata per essere ristampata.

“Sono desolata per quanto accaduto – dice il vicesindaco – Prendo le distanze da quella frase, ma sono sicura che si tratti di un errore fatto in buona fede. Anche perché i libretti sono stati redatti professionisti che hanno distribuito la stessa pubblicazione nelle scuole di Bergamo e Clusone. Purtroppo non ho avuto modo di leggerli integralmente prima che venissero stampati, altrimenti avrei fatto cancellare quella frase sull’alcol. L’azienda mi ha comunque assicurato che entro pochi giorni farà la ristampa corretta”.