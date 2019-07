ROMA – Sui lidi tra Licola e Varcaturo, in provincia di Napoli, lverso le 13 di oggi, sabato 13 luglio, si è abbattuta una tromba d’aria. Paura tra i bagnanti: alcuni di loro sono rimasti feriti dagli oggetti trasportati dalla furia del vento, tra cui una bambina colpita a un sopracciglio dagli oggetti in volo. I responsabili delle strutture hanno allertato il 118 che è intervenuto con alcune ambulanze.

Il vortice d’aria si è formato a riva ed danneggiato il tetto di uno stabilimento balneare e fatto volare ombrelloni lettini e gazebo. Su Facebook sono state pubblicate diverse foto visibil in fondo all’articolo, che mostrano i danni causati dal vento.

“Erano le 13 circa ha detto un bagnante a FanPage – eravamo sul lido da una mezz’ora e il cielo era nuvoloso. Abbiamo visto un vortice che si avvicinava dal mare verso di noi. I bagnini ci hanno detto di chiudere gli ombrelloni, ma in un attimo è stato il caos: lettini e ombrelloni che volavano, il vento ha trascinato anche un gazebo. Uno dei lettini l’hanno recuperato dopo nel lido a fianco. Una bambina è stata colpita da un oggetto al volto, è rimasta ferita al sopracciglio; un signore anziano è stato colpito alla testa. Sono arrivate in pochi minuti due ambulanze, per fortuna non ci sono stati feriti gravi”.

Fonte: Facebook, Fanpage