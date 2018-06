NAPOLI – Un giovane turista francese si fa scattare una foto mentre è seduto su una delle colonne della Basilica negli scavi archeologici di Pompei e il post scatena sdegno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e critiche sui social, soprattutto tra le guide e gli addetti ai lavori.

A segnalare l’immagine ai funzionari del Parco Archeologico è stato Vincenzo Marasco, del Centro Studi Storici Nicolò D’Alagno. Marasco ha anche fondato un gruppo sul social network a cui sono iscritti alcuni studiosi di storia locale, residenti nel Vesuviano. “Mai abbassare la guardia contro l’imbecillità”, scrive nel post in cui c’è anche la foto del giovane francese.

“Il nostro patrimonio culturale – sottolinea – va preservato in modo incondizionato e coloro che sono deputati a farlo in modo diretto, quando necessario, vanno anche coadiuvati dai tanti volontari e studiosi che dedicano il proprio tempo a quanto di più importante e prezioso la storia italiana ci ha riservato. Sinergici contro chi deturpa e non tiene conto del valore dei nostri monumenti!!”.