PADOVA – Si definisce “un eterno insoddisfatto”, “un indolente”, “un bambinone”. Dimitri, il 15enne di Torreglia che mercoledì si è tolto la vita gettandosi dal Monte Pirio dei Colli Euganei, non chiarisce del tutto il motivo del suo gesto nell’ultimo messaggio inviato ai genitori.

“In realtà non so bene cosa dire – scrive Dimitri – (…) E’ solo che sono un eterno insoddisfatto e indolente, non so che fare (…) Non so che farmene di tutto ciò, di tutto l’amore e le risorse che mi avete messo a disposizione, son privo di fantasia (…)”.

“Dimitri non aveva un motivo al mondo per togliersi la vita – esordisce il padre, la voce flebile, lo sguardo sempre fisso a terra, scuotendo di continuo il capo -. Era un ragazzo forte, robusto, una roccia. A scuola andava bene. Era sempre sereno in famiglia. Non ci ha mai dato preoccupazioni”.