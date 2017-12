TENNANT CREEK – “Ufo in Australia: misterioso oggetto volante nei cieli di Tennant Creek (Territorio del Nord). Come si legge su The Sun, ad avvistare il presunto velivolo alieno è stato un cacciatore di Ufo, Dean Stocks, tramite Google Maps, sito che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra. Uno strumento di ricerca utilizzato da molti ufologi amatoriali 2.0.

Nella foto analizzata da Stock si vede un oggetto volante di colore bianco che ricorda molto un prototipo di navicella extraterrestre, (forse anche troppo!). L’uomo sostiene che l’immagine non sia ritoccata, ma ci sono forti dubbi sull’autenticità dello scatto. Non sarebbe la prima volta che un Ufo hunter ritocca una foto o un video solo al fine di renderli più credibili agli occhi dei sostenitori di E.T.

“Non credo di aver mai visto una tetta di questo tipo in cielo, ma ne ho viste su riviste illustrate”, ha detto a The Daily Telegraph Dean, alludendo alla forma del velivolo, che ricorda vagamente quella di una mammella. “So che tutti i cospiratori si faranno una loro opinione, sarà un riflesso di qualche cisterna di Tennant Creek o qualcosa del genere. E’ la cosa più strana che abbia mai visto da sobrio“, ha specificato Dean, che presto si recherà a Tennant Creek, per registrare eventuali nuove apparizioni della navicella aliena.

Chi non crede all’autenticità della foto è Geoff Carr, astronomo di Darwin, convinto che l’immagine fornita da Stock sia solo un fake. Sebbene l’ipotesi Ufo sia molto affascinante, non vi è alcuna prova scientifica che supporti la tesi dell’ufologo australiano. GUARDA LA FOTO DI SEGUITO NELLA PAGINA.