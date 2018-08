ROMA – Ufo a Capannori (Lucca): nuovo avvistamento tra Viareggio e Montecatini. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A lanciare la notizia è il sito A.R.I.A., (associazione ricerca italiana aliena), che ha ricevuto il filmato da un testimone.

Il filmato è stato girato la sera del 7 Agosto 2018, alle 21:23. “Un oggetto discoidale luminoso che proveniva da Viareggio verso Capannori e si dirigeva come traiettoria verso Montecatini” si legge sul sito.

Il presidente e fondatore di A.R.I.A., Angelo Maggioni, si è messo subito in moto e ha attivato un controllo incrociato con i suoi collaboratori per poter dare una spiegazione plausibile e razionale all’accaduto.

“L’avvistamento segnalato dal testimone di Capannori risulta genuino non manipolato, dai dati si stabilisce l’orario esatto che è quello delle 21.23″. L’ufologo ligure spiega che si è potuto anche controllare il tracciamento della Stazione spaziale internazionale, che risultava presente e visibile in Italia dalle 21 alle 21.10 esatte, dunque la ISS sarebbe stata fuori orario. “Difficile dunque identificare con certezza l’oggetto filmato che comunque assumerebbe un comportamento intelligente, ma che al momento non risulta possa essere compreso tra gli oggetti convenzionali” specifica l’ufologo.

Lo scorso gennaio era stato segnalato un altro avvistamento sempre a Capannori. Un oggetto che, secondo Maggioni, aveva “una forma particolare allungata e poteva trovarsi da 1000 a 5000 metri di altezza, scuro, probabilmente grigio (…).