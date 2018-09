SAVONA – “Ufo in Liguria“. Una coppia di milanesi in vacanza nella cittadina di Albenga, in provincia di Savona, avrebbe avvistato un oggetto volante non identificato la notte dello scorso 23 agosto. A segnalare il “caso” è l’ufologo Angelo Maggioni, presidente di A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena).

Secondo la testimonianza della coppia l’oggetto non emetteva suoni, era inizialmente di colore rosso, anche se nel filmato fornito prevale il bianco. La donna racconta di essersi accorta dell’oggetto in movimento, notandolo da una finestra, mentre percorreva una traiettoria lineare. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Si è fermato per poi ripartire e scomparire.

“Sia gli scatti che il video sono di bassa qualità essendo il tutto eseguito tramite telefono – spiega Maggioni – le foto mostrano un presunto oggetto luminoso che dal filmato si evince essere sferico. Gli scatti (…) risultano un po’ mossi, non sono idonei per una valutazione serena ed esaustiva (…).

Allo stato attuale non possiamo porre la parola definitiva come oggetto volante non identificato, ma possiamo escludere che possa trattarsi di un aereo, lanterna, palloni vari…Non possiamo al contrario escludere la presenza di un drone se dovessimo esporre il caso in modo razionale, ma teniamo aperta l’ipotesi non convenzionale Ufo proprio per quanto spiegato prima e ricordando che la Liguria e proprio tra Finale Ligure e Genova il fenomeno è molto attivo”.

“Non possiamo non rievocare il presunto Ufo crash avvenuto nel lontano 1974 a largo di Bergeggi, oppure le tante segnalazioni di questi ultimi anni, tra cui il caso famoso nazionale dell’avvistamento di due oggetti a Seborga per opera di un appartenente alle forze dell’ordine, ma anche quello di Pigna sempre a opera di un rappresentate delle forze dell’ordine (…)” specifica Maggioni. Guarda il video dell’avvistamento.