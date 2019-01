ROMA – Ufo in Vietnam? Misterioso oggetto volante sopra un tempio della città di Hue. A segnalare il presunto avvistamento è il sito Ufosightingsdaily.com, che si occupa da anni di oggetti volanti non identificati e alieni. Questa la descrizione che accompagna la foto in cui si intravede quello che il fondatore del sito Scott C. Waring considera a tutti gli effetti un Ufo:

“Questa settimana una persona si trovava in un tempio del Vietnam quando ha notato qualcosa di strano nell’edificio. Un lungo Ufo a forma di sigaro che arrivava da lontano. Quando l’Ufo è stato visto, si è spostato ed è diventato sempre meno visibile come mostrano le prove fotografiche (…) Gli Ufo sono spesso avvistati sui templi e sulle vecchie strutture, perché anche loro hanno grande interesse per la storia umana e ciò che preferiamo preservare. (…) Questo è assolutamente un oggetto massiccio, che improvvisamente si è reso conto di essere stato individuato e ha cercato di nascondersi mentre si allontanava. Prova che gli alieni fanno errori, quando sono stati individuati”.

La tesi di Waring è decisamente fantasiosa e il cacciatore di alieni considera a priori lo scatto autentico. Se anche così fosse, potrebbe essere solo un’illusione ottica o qualcosa che si era poggiato sull’obiettivo quando è stata scattata la foto. Non c’è infatti alcuna prova scientifica che dia fondamento alle parole dell’ufologo. Ma lo scatto rimane fonte di curiosità per chi si occupa di ricerca aliena.

Intanto continuano gli avvistamenti in Italia. Il primo in Liguria, secondo quanto riferito dal Centro ufologico Mediterraneo (Cufom). Questa volta la segnalazione, corredata da video e foto, arriva da Genova Rivarolo. Ma altri avvistamenti, afferma il Cufom, sono stati segnalati a Imperia e in altre zone d’Italia come Catania, Cava d’Ispica (Ragusa) e Peschiera Borromeo (Milano).