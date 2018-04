ROMA – Ufo in California: oggetto volante non identificato a Simi Valley. A segnalare l’avvistamento è il sito americano Ufosightingsdaily.com, punto di riferimento per gli appassionati di extraterrestri.

Il presunto Ufo ha forma triangolare ed è stato ripreso il 2 aprile 2018 da una persona che stava attraversando l’autostrada in direzione Simi. Sebbene il cacciatore di alieni Scott Waring non abbia alcun dubbio sulla veridicità dello scatto, non c’è alcuna prova scientifica che confermi l’autenticità dell’immagine.

Lo scorso marzo Waring, fondatore di Ufosightingsdaily, ha catturato l’attenzione degli appassionati di alienologia per un video relativo a una curiosa roccia fotografata su Marte dal rover Curiosity. A non passare inosservata è stata la somiglianza tra la roccia e una scultura dal volto umano.

Per Waring va considerata una prova del fatto che sul pianeta rosso ci sia vita, ma in realtà sembra essere solo l’ennesimo caso di pareidolia, l’illusione subcosciente che porta una persona a ricondurre a forme note oggetti o profili (naturali o artificiali) dalla forma casuale. Non la pensa così Scott, che scrive: