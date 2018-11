COLUMBUS – Ufo in Ohio? Misterioso oggetto volante avvistato nei cieli del villaggio di Perrysville. Il velivolo è stato ripreso lo scorso 3 settembre, ma ha catturato l’attenzione degli ufologi solo dopo che è stato preso in considerazione da Scott Waring, popolare cacciatore di alieni americano.

Nei giorni scorsi Waring ha condiviso un video sul suo canale Youtube in cui analizza dettagliatamente il “caso”. Sulla base dei suoi calcoli, Waring sostiene che il velivolo ripreso sia più grande di un aereo Boeing 747. Per il fondatore del sito Ufosightingsdaily.com si tratterebbe di un Ufo, ma non c’è alcuna prova certa che autorizzi a considerare la sua ipotesi come veritiera.

Solo una settimana fa i siti dedicati agli avvistamenti di extraterrestri hanno parlato di presunte attività aliene in Argentina. Tutto è partito da alcune foto diffuse in rete da un giovane di nome Rodrigo, scattate lo scorso 15 ottobre a Moquehue, nella parte nord occidentale del Paese. Due immagini separate in cui si vedono alcune misteriose forme disegnate nella neve. In una c’è una specie di stella, nell’altra un vortice.

Rodrigo non ha escluso che i disegni siano stati fatti dagli alieni nel corso di un presunto blitz sul nostro pianeta. A supporto della sua tesi sottolinea che intorno alla stella e al vortice non si vedevano impronte umane. Il giorvane ha dichiarato al quotidiano locale LM Neuquén: “Le loro dimensioni e la loro perfezione erano straordinarie. Non ho mai visto niente di simile. Sono rimasto sorpreso dal fatto che non ci fossero impronte nelle vicinanze (…) Credo all’esistenza degli UFO, forse erano loro”.