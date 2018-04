ROMA – Ufo a Piacenza: oggetto volante non identificato. Lo scorso 21 aprile sulla pagina Facebook del sito “Spazio Tesla” è stata pubblicata la foto di un presunto velivolo di origine aliena. Lo scatto è stato accompagnato dal seguente messaggio:

“Riceviamo e segnaliamo notizia che oggi verso le ore 10,45 presso la chiesa di Travazzano nel comune di Carpaneto Piacentino vi e stato un avvistamento UFO. I testimoni presenti durante una cerimonia funebre all’uscita dalla chiesa hanno visto un oggetto circolare di colore scuro ad una altezza presunta di 50 metri con 4 piattaforme laterali, ha sostato per un attimo sopra la chiesa e poi si è volatilizzato in verticale e in meno di un secondo lo hanno visto sparire. Purtroppo nessuno ha avuto il tempo di poter scattare una foto. Facciamo un appello a chi a potuto vedere qualcosa rimandandoci un feedback”.

Nelle scorse settimane il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha segnalato vari avvistamenti di Ufo in Italia. Il primo a Genova, il secondo a Cassola (Vicenza). Un altro avvistamento a Peschiera Borromeo, in Lombardia. Poi a Cosenza, in Calabria. Anche l’associazione A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena) continua a parlare di nuovi casi di avvistamenti “sospetti”. Uno degli ultimi a Celle Ligure, in provincia di Savona.