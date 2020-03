ROMA – La deputata della Lega Barbara Saltamartini ha postato su Facebbok delle foto di una festa avvenuta a Terni in una casa privata, organizzata con 60 persone con lo scopo di festeggiare la vittoria della candidata leghista Valeria Alessandrini alle suppletive in Umbria.

La foto è stata postata su Facebook in barba al decreto del governo con le misure contro il coronavirus, pubblicato domenica 8 marzo in Gazzetta Ufficiale, che sconsiglia esplicitamente gli assembramenti di persone anche nelle zone dove il contagio è meno diffuso.

La Saltamartini, dopo la pubblicazione dello scatto è stata travolta da una pioggia di critiche sul suo profilo, critiche arrivate anche da parte di elettori leghisti o di destra, scrive Repubblica che riporta le critiche ricevute su Facebook dalla Santamartini:

“‘Bell’esempio di rispetto le regole. Tutti così quelli della Lega’, commenta una signora. E un altro utente ironizza: ‘Complimenti Barbara Saltamartini cosa non si fa per la poltrona , brava sei un bell’esempio ancora complimenti’. ‘Non dovete stare cosi ammassati ma che esempio date….'”, dice un altro follower.

Il commento più duro, riporta ancora Repubblica, proviene da un cittadino che dichiara di aver votato Lega: “Ma non si vergogna?????!!!! Io sono di centro destra! Ammiro Salvini perché fin dall’inizio ha sempre detto che bisogna prendere provvedimenti su questo virus e nessuno lo ha ascoltato. Ci sono disposizioni governative per la salute delle persone. In Lombardia stiamo morendo! Morendo ha capito!!!! E lei da parlamentare dovrebbe dare l’esempio!!!!! E cosa fa!? Un’ammucchiata! Rispetto! Vergogna! Dov’è la distanza di un metro? Siete in un locale al chiuso e fate finta di nulla!”.

