Uomini e Donne, l’ex tronista Leonardo Greco è positivo al coronavirus

ROMA – Leonardo Greco ha il coronavirus. Dopo due tamponi negativi un terzo tampone ha confermato i sospetti dei medici: l’ex tronista di Uomini e Donne è affetto da Covid-19.

Greco, 37 anni, nella giornata di ieri (martedì 10 marzo ndr) aveva pubblicato una foto sui suoi profili social dicendo di trovarsi all’ospedale Sacco di Milano. Nella foto annunciava di avere una polmonite, aggiungendo però che due tamponi eseguiti per la ricerca da coronavirus avevano dato esito negativo.

Un terzo tampone a cui si è sottoposto ha dato esito positivo. L’ex tronista, in un post apparso oggi ha voluto ringraziare quanti nelle ultime ore gli hanno rivolto un pensiero. Il giovane ne approfitta per lanciare un messaggio a quanti lo seguono invitandoli a seguire le direttive del Governo. “Ciao volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto.a solidarietà fa bene al cuore e all ’anima… e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera il COVID-19 … si perché oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene senza aver paura lo dico solo per far riflettere le persone, che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età … per questo adesso bisogna essere UNITI VOLERSI BENE SENZA DISCRIMINAZIONE. È una lotta che riguarda tutti noi.. ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e AMORE”.

Fonte: Instagram