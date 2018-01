GIZA – L’indiana Jyoti Amge è la donna più bassa del mondo, il turco Sultan Kosen è invece l’uomo più alto del mondo. L’insolita coppia è in viaggio insieme alle Piramidi di Giza, in Egitto, per promuovere il turismo nel Paese.

Jyoti è nata a Nagpur nel 1993. Nel dicembre 2013, con una statura di 62,8 centimetri, è stata dichiarata la donna più bassa del mondo secondo il “Guinness World Records”. La giovane soffre di acondroplasia, forma di nanismo che ha bloccato la crescita del suo corpo all’età di 3 anni. Malgrado questo handicap, Jyoti si è laureata in Letteratura presso l’Università di Nagpur prima di diventare, nel 2012, presenza fissa nello show televisivo “Lo show dei record”.

Sultan Kösen è nato a Mardin in Turchia nel 1982, in un villaggio al confine con la Siria. Sultan vive con i genitori, 3 fratelli e una sorella, tutti di altezza normale. A causa della sua spropositata altezza gli fu impossibile finire gli studi. All’età di 20 anni Kösen provò a giocare nella squadra turca di pallacanestro del Galatasaray senza mai scendere in campo. Sultan è l’uomo vivente più alto del mondo con i suoi 251 cm di statura. La sua altezza è stata anche riconosciuta dal Guinness World Record.

Kösen militò un solo anno nel Galatasaray come Centro. Dopo questa piccola parentesi sportiva, tornò a casa per aiutare i genitori. Il suo gigantismo è dovuto a un tumore alla ghiandola pituitaria che aumenta a dismisura gli ormoni. Kösen si sottopose con successo a un’operazione per rimuovere il tumore all’Università della Virginia. La misurazione che lo fece entrare nel Guinness World Record, avvenne nella sua città natale il 25 agosto 2009. Con i suoi 247 cm è diventato ufficialmente l’uomo più alto del mondo, il 17 settembre 2009, superando il cinese Bao Xishun , che misura 236 cm di altezza.