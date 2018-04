CHATTANOOGA – La giovane studentessa statunitense Brenna Spencer pubblica una foto con alla cintola dei suoi jeans una pistola.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Non faccio normali foto di laurea” scrive la giovane nella didascalia provocatoria che accompagna la foto. La Spencer alza la maglietta che è una t-shirt a favore del presidente Usa e recita: “Donne per Trump”. Sotto si nota alla cintola la pistola. Malgrado abbia raccontato di aver ricevuto una sorprendente “quantità di odio” sui social media, la studentessa universitaria che vive a Chattanooga nello Stato del Tennessee dice di non aver nessun rimpianto: “Conosco i regolamenti sulle armi nello stato del Tennessee e le porto ovunque mi sia permesso di portarle”, ha detto in una intervista.

Brenna ha 22 anni e si è laureata in scienze della comunicazione. Ai media usa racconta di possedere diverse armi e lavora per un’associazione non-profit conservatrice. Come racconta il New York Daily News, la giovane voleva “che la [sua] foto mostrasse chi sono come persona”.

In Usa, in questo momento si sta molto discutendo sull’uso delle armi dopo le ripetute stragi avvenute nelle scuole e università. Per questa ragione, dopo le molteplici manifestazioni contro l’uso delle armi, il suo post è diventato subito virale. Alcuni hanno anche denunciato il fatto alla polizia, sostenendo che la foto è stata scattata nei pressi di un museo dove le armi sono vietate dopo le tante stragi che hanno sconvolto il Paese.