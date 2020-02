ROMA – Un pensionato 80enne del Kentucky ha fatto causa allo Stato americano ed ha vinto. Ora potrà circolare con la sua Jeep con targa personalizzata con su scritto “Io sono Dio”.

Mentre in Europa le targhe delle automobili sono delle semplici sigle composte da numeri e lettere, negli Stati Uniti è possibile richiedere una targa personalizzata sui cui è possibile scrivere quello che si vuole. Una targa bizzarra è ora finita al centro di una battaglia legale andata avanti per ben quattro anni nello Stato del Kentucky.

Il protagonista della vicenda è l’80enne Bennie Hart. L’uomo ha vinto ed ottenuto dal giudice il via libera per circolare con la targa “IM GOD” che letteralmente vuol dire “Sono Dio”.

La vincenda la racconta People. L’uomo che ha vissuto per 12 anni in Ohio circolando senza problemi con la sua targa “IM GOD”, dal 2016 si è trasferito in Kentucky. In questo Stato però, le autorità locali gli hanno vietato di mantenere la sua vecchia targa ritenuta offensiva e in grado di distrarre gli altri automobilisti.

Bennie non si è dato per vinto e ha fatto causa allo Stato con l’accusa di avergli limitato il suo diritto di parola: ”Voglio semplicemente avere la possibilità come chiunque altro di poter scegliere un messaggio personale per la mia targa, come ogni automobilista” ha spiegato ai media Usa l’80enne al termine della causa.

I giudici alla fine gli hanno dato ragione. Ora Bennie potrà esporre la sua targa personalizzata. Le autorità del Kentucky sono state inoltre costrette anche a pagare le spese legali.

Fonte: People, Facebook, Today