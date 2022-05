Vaiolo delle scimmie la foto della piaga sulla pelle umana: i sintomi della malattia

Nella foto ecco nel dettaglio quello che il vaiolo delle scimmie fa alla pelle umana, una piaga, una sorta di herpes. Mentre soprattutto nel Regno Unito la malattia avanza, si monitorano i contagi per capire le catene di trasmissione. Il vaiolo delle scimmie si manifesta con sintomi influenzali e un’importante eruzione cutanea che assomiglia appunto a morbillo o herpes.

Il vaiolo delle scimmie

La malattia è estremamente rara e non si trasmette facilmente tra le persone. Tuttavia il contagio può avvenire attraverso il contatto con indumenti o biancheria – compresa la biancheria da letto – utilizzati da un paziente infetto. Il contatto diretto con le croste del vaiolo delle scimmie o una persona con un’eruzione cutanea, tosse o che starnutisce possono diffondere il virus.

I sintomi del vaiolo

Sette i sintomi iniziali del vaiolo delle scimmie a cui prestare attenzione: febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi, spossatezza. L’eruzione cutanea di solito si diffonde dal viso in tutto il corpo circa cinque giorni dopo la comparsa della febbre e in seguito si formano delle croste. I sintomi sono generalmente lievi e la maggior parte delle persone guarisce nel giro di poche settimane dopo aver ricevuto delle cure mirate in un ospedale specializzato. Ha un tasso di mortalità tra l’uno e il 10 per cento, la maggior parte dei decessi si verificano nelle fasce di età più giovani.

Colin Brown, direttore delle infezioni cliniche ed emergenti, UKHSA, ha dichiarato: “È importante sottolineare che il vaiolo delle scimmie non si diffonde facilmente tra le persone. E il rischio complessivo per la popolazione in generale è molto basso. “L’UKHSA e il NHS hanno procedure di controllo delle infezioni ben consolidate. In grado di affrontare i casi di malattie infettive importate e saranno seguite in modo rigoroso”.