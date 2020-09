Valentina Nappi sposa. L’attrice a luci rosse è convogliata a nozze con Giovanni Lagnese, un 39enne casertano.

Valentina Nappi si è sposata. L’attrice per adulti ci tiene però a rassicurare i fan: “Non mi ritiro”.

“Non vi preoccupate, niente è cambiato (non mi sto ritirando), avevamo solo bisogno di formalizzare questa cosa dopo undici anni insieme” scrive la pornostar su Instagram. Nella foto che accompagna il post si vede la Nappi accanto al marito. Lei indossa un ristrettissimo vestitino variopinto con spacco vertiginoso. Lui invece indossa un abito lungo dalle sfumature rosa-oro ed un taglio di capelli a raso.

Nei capelli appare un viso alieno colorato di blu, con occhi viola e bocca tipo squalo.

I due si sono sposati con rito civile a Giungano, comune della provincia di Salerno, provincia d’origine della Nappi. La coppia, quando non è impegnata per lavoro vive in una villa in questo comune del Cilento circondata da svariati animali. A celebrare il rito civile è stato il primo cittadino Giuseppe Orlotti.

Chi è Giovanni Lagnese

Giovanni Lagnese ha 39 anni (10 più della consorte) e sta insieme alla Nappi da 11 anni. Matematico di formazione e personaggio eclettico, Lagnese di recente ha lanciato Gourmet Concerto, un sorta di guida al cibo che premia i ristoranti meno “confortanti” e che sta riscuotendo sempre più seguito sui social.

Come riporta Today la Nappi, a proposito del suo privato ha raccontato: “Sono fidanzata da tempo ed anch’io sono cornuta”.

“Ho sempre detto che bisogna fare un Cornuti Pride, bisogna essere fieri di essere cornuti. E’ bello avere un partner sessualmente attivo, curioso, creativo a letto. Sono cornuta e me ne vanto. Quando l’ho conosciuto stavo cercando di entrare nel porno. Mi ha già conosciuto tr*ia” (fonte: Today, Instagram, Stile Tv).