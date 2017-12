Valentina Vignali, gli auguri bollenti di Natale

ROMA – Valentina Vignali, la cestista dell’Idea Sport Pallacanestro Milano, si prepara per le feste natalizie con un vestitino rosso mozzafiato.

La Vignali da poche settimane è tornata single. La sua storia con Stefano Laudoni, infatti, si è conclusa. A dare l’annuncio è stata proprio lei, attraverso i social, spendendo persino parole carine sulla loro storia. La relazione è durata quattro anni e mezzo ed è giunta al capolinea, stando alle parole di Laudoni, per problemi mai risolti. In sostanza il loro amore non era totalmente come appariva sui social, Instagram in particolare, ma c’erano dei seri problemi di fondo.

Nel post di addio, Valentina Vignali aveva fatto pensare ad un tradimento subìto ed è partito lo scontro social tra i due ex fidanzati. A quanto pare la cestista aveva ragione perché Stefano ha incontrato un’altra ragazza, Francesca Brambilla, star di Avanti un altro, durante la loro relazione.