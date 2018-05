LONDRA – Clamorosa gaffe di Valeria Marini sul royal wedding. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto delle nozze di Harry e Meghan Markle. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Peccato però che la foto non fosse sua, bensì di Nicole Kidman, effettivamente invitata al matrimonio: la Marini ha infatti fatto uno screenshot dell’immagine condivisa dall’attrice e, non paga del furto, si è pure taggata all’interno della St.George Chapel.

Un epic fail che non è certo sfuggito all’impietoso popolo del web. Il tag all’interno della immagine sembra indicare la presenza della Marini al matrimonio dell’anno, ma al castello di Windsor la showgirl non ha mai messo piede, non essendo stata invitata alle nozze.

Il primo a notare il falso è stato un utente Twitter, @andrewyeezus, che ha ironizzato così: “Valeria Marini che fa lo screen a un post di Nicole Kidman e si tagga nella chiesa di Windsor. Ok”.