ROMA – Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas ha divorziato solo tre mesi fa dalla moglie Emilia ed ora esce allo scoperto rendendo pubblica la sua relazione con la 31enne campionessa di ciclismo australiana Tiffany Cromwell. Bottas lo fa attraverso un tweet pubblicato il giorno di San Valentino: “Gli hater ci odieranno, ma noi siamo felici”.

Il pilota finlandese, malgrado sia uno abituato ad andare veloce, stavolta ha davvero bruciato i tempi. Bottas ha infatti pubblicato un tweet e una foto di lui e della 31enne abbracciati sullo sfondo di Montecarlo. La foto è accompagnata dall’hashtag “#hatersgonnahate”.

Stessa cosa ha fatto la Cromwell scegliendo però Instagram. Qui, la ciclista ha condiviso una serie di scatti di coppia accompagnati dal messaggio “buon San Valentino a questo fantastico essere umano che mi capisce completamente e che sa sempre come farmi sorridere. Il mio compagno di avventura e di allenamento e il mio esploratore di bar @valtteribottas. Sono così fortunata ad averti trovato. Non vedo l’ora che arrivino tutte le prossime avventure. E a quelli a cui potrebbe interessare… Siamo felici e questa è la sola cosa che ci interessa”.

L’asso di Formula Uno e la campionessa di ciclismo hanno voluto mettere le mani avanti sapendo bene che, dopo l’annuncio della loro storia, si sarebbero scatenati commenti di haters e detrattori vari. Ed effettivamente così è stato. Molti hanno infatti contestato a Bottas la velocità con cui ha dimenticato la ex moglie. E in molti si sono chiesti se effettivamente non sia stata proprio Tiffany a provocare la separazione tra Bottas e la moglie Emilia.

Fonte: Instagram, Twitter, Corriere della Sera