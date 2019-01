ROMA – I social si scagliano contro Vanessa Incontrada per una foto che ha pubblicato sul suo profilo instagram.

Lo scatto che apparentemente non mostra nulla di strano, ritrae l’attrice italo-spagnola senza trucco e in una posa molto naturale. Vanessa mette in mostra le sue lentiggini che contraddistinguono la sua bellezza e viene criticata da molti utenti. Alle critiche seguono però i complimenti da parte di tanti altri fan, tra cui quello dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Jane Alexander. “Giuro, non vi capisco. Ma è possibile per una volta avere delle critiche sensate?”

A difenderla manifestando del vero e proprio affetto è, ad esempio, l’utente ele.la.secca: “Sono venuta apposta a vedere questa famosa foto dopo aver sentito la notizia delle critiche… a parte che trovo le lentiggini meravigliose, che al sole si accentuano come tutti sanno, ma ritengo, da non fan e da 40enne che crede di esserci arrivata dignitosamente alla propria età, che tu sia bellissima! quali macchie? quali rughe? inoltre trovo che tu sia sempre una gran signora discreta ed educata. Potrei anche iniziare ad essere tua fan! 😉 non ti curar di loro ma guarda e passa”.