ROMA – Vasco Rossi fa un bellissimo regalo ai suoi fan.

Dato che esattamente 43 anni fa usciva il suo primo 45 giri (15 giugno 1977), Blasco pubblica su Instagram due foto d’epoca.

In una c’è una ragazzina: si tratta della famosa Silvia, la protagonista di una delle due canzoni uscite sul primo 45 giri con cui Vasco Rossi si fece conoscere al pubblico alla fine degli anni Settanta.

Scrive Vasco Rossi:

“Il 15 giugno del 1977 usciva il primo 45 giri!! Silvia e Jenny sono le prime canzoni, quelle riuscite meglio; sono anche finite nel balletto alla Scala”.

“Ispirazione cantautorale, personaggi di fantasia: o meglio, reali, ma che non conoscevo bene, così c’era più spazio per la fantasia”.

“Silvia abitava vicino a casa mia e ne avevo un’immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto”.

“Vista sempre con gli occhi del cantautore. E già lì si vedeva il mio stile a pennellate, immagini, invece di un racconto. Lei che si sveglia, una serie di scatti, un tratto un po’ impressionista. Uno sbocciare delicato, dove gli ormoni diventano fiori”.

“Ero anche dalla sua parte quando si metteva il rossetto e la mamma non voleva. Se fossi stato una femmina, a quell’età mi sarei comportato come lei”.

“Racconto queste cose perché ho una parte femminile importante, sono cresciuto in mezzo alle donne delle famiglia, la mamma e le zie: l’Espedita, l’Iliana, la Rosanna e l’Ivana” .

“Jenny è invece la trasposizione dei miei periodi di esaurimento nervoso. Oggi si chiama depressione. Avevo sempre la paura di finire esaurito e mia zia la esorcizzava promettendomi una cura a bastonate”.

“Te lo do io, l’esaurimento nervoso, qui bisogna darsi da fare! Jenny la pazza non era una figura femminile che conoscevo, ma rappresentava le mie paure e Jenny mi sembra un nome molto adatto. Da esaurita”.

“Poi arrivò la famosa canzone dei Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown, e io capii subito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Io e Jagger. Loro parlavano del diciannovesimo esaurimento nervoso; io, nel periodo dell’adolescenza e dopo, ne avevo sfiorati parecchi”.

Vasco Rossi, chi è Silvia

La Silvia della foto di cognome fa Benuzzi. Fu la musa ispiratrice di Vasco Rossi e viveva a Zocca vicino al cantautore.

A Repubblica, Silvia racconta:

“Vasco mi colse proprio di sorpresa quella sera: eravamo tutti alla discoteca di Zocca dove lui presentava quel suo primo disco. Lo comprai e ce l’ho ancora”.

“Disse che era ispirato a una ragazza del paese, io allora avevo 15 anni. Capii che potevo essere io perché a un certo punto tutti mi guardavano finché un amico mi dice: ‘Guarda che parla di te'”.

Vasco Rossi e lei si conoscevano.

“Sì certo, Vasco lo conoscevo. Anche i nostri padri si conoscevano ma lui apparteneva a un gruppo di ragazzi più grandi. Io allora abitavo proprio sopra il nostro bar, il bar Olimpia”.

“Era famoso (…), in pianura e poi perché era un punto di ritrovo”.

Vasco invece abitava sopra il bar Trieste che era il bar di fianco (fonte: Repubblica, Instagram).