ROMA – Martina Reale ha 20 anni, Stefano Sette 21. I due sono originali di Vigevano in provincia di Pavia. Malgrado le restrizioni dettate dal coronavirus, la coppia ha deciso di sposarsi con mascherine e parenti che hanno assistito alla cerimonia in diretta web.

Il Comune ha proposto loro un matrimonio a Palazzo delle Esposizioni con mascherina e solo un testimone ciascuno. “Così – ha raccontato Martina – ci siamo sposati giovedì (16 aprile ndr) perché era il compleanno di mia suocera“.

Per permettere agli amici di vedere la cerimonia, i due ragazzi hanno creato un gruppo Facebook da cui assistere alla diretta, mentre con i genitori e i nonni hanno fatto una videochiamata via WhatsApp.

Ora per festeggiare ci sarà poi tempo: “Ma non è stato facile – racconta Martina Reale a Il Giorno – In un primo momento avevamo preso in considerazione l’idea di rimanere tutto. Poi in Comune ci hanno proposto due giorni infrasettimanali e abbiamo scelto quello del compleanno di mia suocera. Abbiamo voluto farle un regalo e una sorpresa”.

La coppia ha raccontato che “per arrivare al sì abbiamo dovuto correre. Gli abiti ci sono stati lasciati dai sarti davanti alla porta di casa; gli ultimi ritocchi abbiamo dovuto farli noi. Anche l’acconciatura l’ho fatta io seguendo i consigli di mia mamma, che è parrucchiera, che era collegata con me. Preparativi concentrati in appena due giorni; ci siamo divertiti”.

Come tutti i matrimoni, anche il loro si è chiuso con il taglio della torta. L’unica differenza è che la torta era a casa: “C’eravano solo noi due conclude Martina Reale – ma tutti i nostri congiunti erano lì con noi, collegati grazie alla rete. Se è vero che il giorno delle nozze è indimenticabile, il nostro lo è stato ancora di più” (fonte: Ansa, Il Giorno).