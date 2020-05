Vincenzo De Luca con il lanciafiamme in mano, la bomboniera di laurea (foto Facebook)

ROMA – Il laboratorio napoletano “Le ceramiche artigianali” ha realizzato una bomboniera di laurea con raffigurato il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha in mano un lanciafiamme.

“Era nata come caricatura ironica, mai avrei immaginato che mi chiedessero di farla davvero come bomboniera” ha spiegato la titolare del laboratorio.

C’è dunque qualcuno che, dopo le parole che avevano fatto il giro del mondo dopo essere state pronunciate da De Luca in piena emergenza coronavirus (“mi arrivano voci di persone che vogliono organizzare feste di laurea. Mandiamo i Carabinieri con il lanciafiamme se la fate” ndr) ha pensato bene di far realizzare dal laboratorio una bomboniera di laurea in tema.

De Luca, in uno dei suoi video che l’hanno ormai reso una star mediatica, lo scorso 23 marzo, in un su Facebook, aveva usato queste parole:

“Più facciamo gli imbecilli più questo calvario durerà mesi”.

Il governatore aveva chiamato in causa la irresponsabilità di comportamenti che ancora si registrava all’epoca in giro per le strade dei comuni della Campania. Poi la frase conclusiva: “Mi arrivano voci di persone che vogliono organizzare feste di laurea. Mandiamo i Carabinieri con il lanciafiamme se la fate..”.

Da qui l’appello conclusivo che aveva lanciato il presidente della Campania: “Manteniamo la distanza(fonte: Facebook).