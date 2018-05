ROMA – Vladimir Luxuria con la barba e un vistoso occhio nero. E’ la foto postata su Instagram dalla nota attivista transgender per condannare l’omofobia. Nello scatto aveva solo 20 anni e si faceva chiamare ancora Vladimiro Guadagno. Una gang di bulli la aggredì e prese a pugni in metropolitana.

“Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni- si legge nella didascalia – subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti”.

“Mi fecero male i cazzotti e anche l’indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla – racconta oggi Luxuria – Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora… li ho superati entrambi…”