MOSCA – Seduto mentre accarezza un leopardo, in posa per un selfie con bellissime spose o in marcia con i soldati. E’ il nuovo calendario per il 2019 del presidente russo Vladimir Putin, ritratto come una pin-up.

Immancabili le foto a torso nudo, mentre va a cavallo o fa un bagno nell’acqua gelida. I media di stato e non hanno annunciato l’uscita del calendario nel mondo con vendite “soprattutto in Occidente“.

La tradizione si ripete ormai da diversi anni e sempre con le stesse modalità: dopo l’estate, verso fine settembre, gli scaffali delle edicole russe si riempiono di calendari del presidente Vladimir Putin.

Il capo del Cremlino appare nelle pose più disparate, con immagini rassicuranti che si alternano a immagini ufficiali, sportive e informali. Si tratta di immagini che riflettono i diversi modi in cui i russi guardano al loro leader dopo 18 anni di potere ininterrotto.

Le dodici foto, più una di copertina, trasmettono l’immagine di un leader forte e deciso perfettamente in salute. Nelle foto, lo “zar” di Russia appare però anche tenero mentre posa accanto alla sua gente. Il calendario appare molto utile per il presidente russo. In questo momento, in Russia viene contestata a gran voce la riforma delle pensioni che ha innalzato di cinque anni l’età pensionabile per uomini e donne. La riforma approvata ha addirittura portato a far calare, per la prima volta, la popolarità di Putin in maniera significativa.