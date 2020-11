Wanda Nara tutta nuda sul cavallo: la cavalcata fa impazzire i fan FOTO

Wanda Nara si mostra completamente nuda in una foto a cavalcioni su un cavallo. Niente è lasciato all’immaginazione. L’equitazione è tra le passioni della moglie di Mauro Icardi e così, per omaggiare uno dei suoi grandi amori, le ha dedicato un servizio fotografico. Foto che ovviamente hanno fatto impazzire letteralmente tutti i suoi 7 milioni di fan. Il post, in meno di 24 ore, ha ricevuto più di 300mila like e un numero imprecisato di commenti.

Poco tempo fa aveva condiviso un altro scatto con alcuni cavalli. In quel caso si trovava a Parigi ed era vestita, in un tuta firmatissima e aderentissima, che metteva in risalto il suo lato B. Nella foto si mostrava mentre abbracciava un puledro. La didascalia recitava: “Hay equipo , dentro de poquito entran en Pista Bebés”.

La moglie di Icardi sempre sexy su Instagram

Le Instagram Stories di Lady Icardi sono sempre molto sexy. Ieri, ad esempio, Wanda Nara condivide un innocuo annuncio ma appena la stories va avanti, lei si presenta in piscina, ai 32 gradi attuali dell’Argentina, fasciata da un bikini color carne e con il seno ben in vista. (fonte Instagram)