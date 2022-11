Yuki, il cane unico superstite della famiglia dopo la frana a Casamicciola FOTO

Nelle storie di dolore e sofferenza per i morti dopo la frana che ha investito Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, c’è la storia di un piccolo cane bianco, un meticcio. Il cagnolino si chiama Yuki ed è l’unico sopravvissuto della famiglia, dove è morto anche un neonato, travolta dalla frana. È stato trovato e salvato dai volontari della Protezione Civile e dall’Asl, che gli ha prestato le prime cure sanitarie.

Il cane che non trovava più la casa

Il cane, non trovando più la sua casa – come racconta Forio CB Protezione Civile – che era stata spazzata via dal fiume di fango, ha trovato riparo all’interno della carcassa di un’auto. L’animale è stato, poi, salvato dai volontari della Protezione civile che hanno avuto non poche difficoltà nell’operazione. Il cane era diventato aggressivo poiché impaurito, affamato, assetato, allo stremo delle forze. Della sua presenza si sono accorti i vigili del fuoco che scandagliano ogni luogo alla ricerca di dispersi. È stato sedato da alcuni veterinari sul posto e ora sarebbe anche stata trovata una persona disposta ad occuparsene.

“YUKY è l’unico sopravvissuto della famiglia, non trovando più la sua casa, spazzata via dalla furia della frana, ha cercato riparo all’interno di un’automobile. Per portarlo via abbiamo dovuto richiedere la sedazione da parte del veterinari dell’Asl. Ora è al sicuro” scrive nel post Forio CB Protezione Civile.