ROMA – Nella fretta di attaccare il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il consigliere regionale del M5S Davide Barillari (noto per le posizioni no vax: ha proposto la quarantena per i bimbi appena vaccinati) cade sulla grammatica. E così per denunciare il lavoro del dem sul prossimo appalto del Cup invita tutte le sigle sindacali a non firmare l'accordo perché si legge nel tweet, poi rimosso, il presidente metterà "sull'astrico" centinaia e centinaia di lavoratori e famiglie. E in rete c'è chi ha commentato: "Un vaccino contro gli svarioni grammaticali?". Il post è stato poi subito rimosso.