BRASILIA – Una cagnolina spaventata dai botti di Capodanno ha tentato di uccidersi (senza volerlo) lanciandosi dal balcone al terzo piano di una palazzina. Per sua fortuna, è stata salvata dai vicini.

E’ successo in Brasile, dove la cagnolina Tina (come molti suoi simili) è rimasta letteralmente terrorizzata dalla potenza degli scoppi nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Allora si è lasciata scivolare sotto alle grate del balcone ed è rimasta appesa per qualche secondo con le zampe penzoloni, prima di lasciarsi andare nel vuoto.

Ma alla scena hanno assistito alcuni vicini dei suoi padroni, che hanno organizzato un salvataggio in extremis con una tovaglia sulla quale la cagnolina è caduta, evitando di sfracellarsi al suolo.