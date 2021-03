A14, rimorchio di un Tir si rovescia in autostrada ad Atri: migliaia di conigli invadono le corsie (foto da vigili del fuoco di Teramo)

Un rimorchio di un tir trasportante circa 10mila conigli, si è sganciato dalla motrice e si è rovesciato sulla carreggiata dell’A14 all’altezza di Atri (Teramo). La corsia dell’autostrada si è riempita degli animali che correvano in tutte le direzioni.

Il rimorchio del tir adibito al trasporto di conigli da allevamento si è sganciato dalla motrice e dopo aver impattato contro le barriere, si è ribaltato mettendosi di traverso sull’autostrada. Subito dopo è sopraggiunta una vettura che si è scontrata con il rimorchio ed è stata immediatamente travolta da un articolato che trasporta materiale ferroso da riciclare. Uno degli occupanti si è ferito in modo non grave.

Migliaia di conigli in autostrada A14 dopo incidente

Sul luogo dell’intervento è stata inviata anche l’autogrù del Comando dei vigili del fuoco di Teramo per provvedere alla rimozione dei mezzi incidentati. I vigili del fuoco sono stati anche impegnati a recuperare molti conigli che vagavano sull’autostrada, dopo essere usciti dalle gabbie danneggiate a causa della violenza dell’impatto. Le cause dell’incidente stradale sono in corso di approfondimento da parte della Polizia Autostradale intervenuta sul posto.

I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è arrivato poi un altro camion idoneo per il trasporto di animali con cui recuperare i conigli trasportati dal mezzo incidentato.