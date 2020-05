Adotta una mucca a distanza, ti arriva a casa latte e formaggio

ROMA – Per aiutare i produttori in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19, in Veneto è possibile adottare una mucca.

L’idea è della Cooperativa Peralba di Costalta, provincia di Belluno, che ha lanciato il progetto.

Si chiama “Adotta una mucca”: cliccando su un link si accede alla pagina per fare l’adozione a distanza.

Ci sono varie tipologie e vari prezzi. Il cliente si vedrà arrivare a casa un pacco con tutte le varietà di formaggio prodotte con il latte dell’animale prescelto.

La cooperativa, in poco tempo è stata sommersa da migliaia di richieste e per questo mese le mucche dell’allevamento sono già state tutte “adottate”.

Attualmente si stanno raccogliendo le adozioni per il mese prossimo. Dalla Cooperativa spiegano che adottando una delle mucche “ci aiuterai a continuare la nostra attività in questo bellissimo ma difficile territorio, con la tua adozione noi potremo continuare ad accudirla al meglio, a darle solo alimenti di alta qualità e potremo continuare a fargli produrre il nostri buonissimi prodotti caseari”.

“Un progetto lineare nella realizzazione – spiegano ancora dalla cooperativa – che punta a valorizzare il territorio e a sostenere i piccoli produttori tramite un sistema economico semplice e una simpatica idea di marketing di base: gustare i prodotti della nostra mucca”.

Per ogni mucca adottata il cliente riceverà “un attestato di adozione con la descrizione, i dettagli anagrafici e la sua foto, potrai sapere quando la tua Mucca quando sarà al pascolo in estate, in una delle meravigliose malghe della Val Visdende, ma soprattutto, per ringraziarti del tuo gesto, ogni mese ti manderemo una selezione di quello che Lei ha prodotto“.

I pacchetti proposti dalla Cooperativa Peralba sono tre. Quello base prevede l’adozione per un solo mese al costo di 39 euro e permette di ricevere “mezzo chilo di burro, quello giallo che non trovi più, quello artigianale per capirci. Un chilogrammo di Formaggio Latteria, più o meno stagionato, a seconda di quando adotti la tua Mucca e una buonissima caciotta da un chilo prodotta e marchiata dalla Cooperativa Peralba Costalta”.

Il pacchetto da sei mesi costa 219 euro, quello annuale 409 euro. L’adozione permette di “sentire con il tuo palato dove la tua Mucca è stata, se nella stalla a mangiare fieno o negli alpeggi a nutrirsi di erba e fiori”, conclude la cooperativa. (Fonte: Repubblica).