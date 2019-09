CHICAGO – E’ salita sull’aereo accompagnata dal suo cavallo. Abrea Hesley, giovane americana che soffre di ansia, disturbo da stress post traumatico e depressione, si è presentata così all’aeroporto di Chicago, accompagnata dal suo animale domestico. Un simpatico Pony di nome Flirty, che è anche il suo indispensabile sostegno.

Non un cagnolino o un gattino, ai quali tra l’altro la donna afferma di essere allergica, ma un cavallo. Tra lo stupore degli altri passeggeri Abrea è riuscita a fare imbarcare il suo Flirty su un volo per Omaha, in Nebraska. Il passeggero particolare si è quindi accomodato in cabina dove non è certo passato inosservato. Sui social sono subito rimbalzate foto e video del pony al guinzaglio della sua padrona mentre fa il check in o viene accolto calorosamente dai membri dell’equipaggio.

In un’intervista alla tv locale Kmtv del Nebraska, dove vive, la donna ha detto che riesce a portare il suo Flirty ovunque, anche al cinema o dal dottore, con qualche eccezione.

Sugli aerei sono da tempo ammessi i cosiddetti animali di supporto emotivo. Ma in genere si tratta di accompagnatori di piccola taglia, per ovvie ragioni di spazio. Negli anni così sui voli si è visto di tutto, dai serpenti alle anatre. Tutti per dare supporto emotivo a passeggeri ansiosi. Ma forse questa è la prima volta, in assoluto, di un cavallo.

Fonte: Agi