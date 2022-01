Blitz dice

Osserva Ferruccio de Bortoli sul Corriere della Sera come ci sia un soldato Ryan da salvare e stavolta il soldato sia il Pnrr, il piano per l’utilizzo di 220 mld (prestati o a fondo perduto dalla Ue all’Italia). Salvare il Pnrr come piano e azione concreta per cambiare i connotati socio economici del sistema Italia, […]