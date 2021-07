Alberto Fontana ucciso da uno sciame di vespe, la tragedia si è consumata a Osteria della Fontana (Anagni). La notizia di cronaca è riportata da frosinoneweb.net. L’uomo era salito sul tetto della sua abitazione per sistemare un pannello dell’impianto fotovoltaico. Poco dopo è stato aggredito dalle vespe e non è riuscito a sopravvivere.

Come detto, la tragedia è avvenuta a Osteria della Fontana nella parte bassa della città di Anagni. L’uomo non era al corrente dello sciame di vespe che si trovava sul tetto della sua abitazione, proprio vicino al pannello dell’impianto fotovoltaico.

Alberto Fontana aveva 52 anni. Era salito sul tetto della sua abitazione per sistemare quello pannello dell’impianto fotovoltaico ma per sua sfortuna lì era stato edificato un nido di vespe. Gli animali hanno reagito con violenza a questa invasione inaspettata e lo hanno punto mortalmente in diverse zone del corpo. Evidentemente l’uomo non si recava da molto tempo sul tetto della sua abitazione e non era al corrente della presenza di vespe.

Alberto Fontana ucciso da uno sciame di vespe, inutile l’intervento dei sanitari

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto ma non sono riusciti a placare la crisi respiratoria dell’uomo che poco dopo è morto. Sul posto, sono giunti anche i carabinieri locali per ricostruire le dinamiche di questo incidente mortale. I funerali dell’uomo si sono tenuti lunedì 19 luglio 2021, presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore (Osteria della Fontana) di Anagni, alle ore 16.00.