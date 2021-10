Alce imprigionata per due anni con uno pneumatico intorno al collo VIDEO: per liberarla hanno tagliato le corna

Un alce è rimasto per due anni imprigionato con uno pneumatico al collo. Ora l’animale è finalmente libero: per togliergli lo pneumatico dal collo, i volontari del parco in cui vive sono stati costretti a tagliare le corna.

Alce rimane imprigionata per due anni con uno pneumatico intorno al collo

L’animale era stato avvistato così fin dal 2019 a Pine Junction, sud-ovest di Denver, dai funzionari del Colorado Parks and Wildlife. L’animale, di circa quattro anni e 270 chilogrammi di peso è stato sedato dai guardiaparco.

Per potergli togliere l’oggetto dal collo che qualcuno ha gettato tra la natura incurante delle conseguente, hanno dovuto tagliargli via i palchi, ossia le corna. Era infatti impossibile tagliare l’acciaio che si trova alla base dello pneumatico. Al termine dell’operazione, l’animale si è alleggerito almeno di circa 16 chilogrammi. “Avremmo preferito tagliare la gomma e lasciare i palchi per la sua attività in calore, ma la situazione era complicata e dovevamo smontare la gomma in ogni modo possibile”. A dirlo è l’ufficiale del Colorado Parks and Wildlife Scott Murdoch. E’ lui ad aver tagliato le corna e rimosso la gomma insieme al collega ufficiale Dawson Swanson.

L’alce individuata così nel 2019

Gli ufficiali della fauna selvatica hanno individuato per la prima volta l’alce con la gomma intorno al collo nel luglio 2019 mentre conducevano un sondaggio sulla popolazione per uan razza specifica di pecore e capre.

Non è la prima volta che hanno visto animali finire intrappolati in oggetti umani. Altalene, amache, stendibiancheria, illuminazione decorativa o natalizia, mobili, gabbie per pomodori, mangiatoie per polli, cesti per la biancheria, porte da calcio e reti da pallavolo, in questi anni hanno bloccato alci, orsi e altri animali selvatici.