ALGHERO – Prima ha investito o picchiato il cane, poi lo ha infilato in un sacco di iuta e lo ha gettato da un ponte, facendogli fare un volo di sei metri che per poco non l'ha ucciso. Ma adesso rischia un anno e mezzo di carcere e trentamila euro di multa per maltrattamenti sugli animali, se verrà trovato.

E’ caccia all’uomo ad Alghero. Qui, vicino al ponte sul Rio Barca, un cane è stato chiuso dentro ad un sacco e buttato come fosse della spazzatura.

Per fortuna, però, il cane non è morto e con i suoi latrati ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che l’hanno subito soccorso, per poi chiamare i carabinieri.

Il povero animale è stato subito liberato dal sacco in cui era stato chiuso ed è stato poi portato al pronto soccorso veterinario della Facoltà di Veterinaria, spiega Fanpage.

Sul caso è stata aperta una inchiesta: si cerca chi ha commesso questo orribile gesto, che è anche un reato. A dare la notizia è stato per primo il canile Primavera di Alghero: