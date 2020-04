Anatroccoli intrappolati in un tombino a Cologno Monzese, Vigili del Fuoco li salvano

ROMA – Una famiglia di anatroccoli è stata salvata la mattina di oggi, martedì 7 aprile, dai Vigili del fuoco vicino alla stazione della metropolitana di Cologno Monzese, alle porte di Milano.

E’ accaduto intorno alle 12.30, quando alcuni frequentatori del posto hanno chiamato i pompieri, dopo aver visto i piccoli animali intrappolati in un tombino. Tre uomini della squadra di Vigili del fuoco sono intervenuti per liberarli uno ad uno, fino a quando l’ultimo componente della famigliola non è riuscito a uscire.

Almeno 6 piccoli sono stati riconsegnati alla mamma; poco dopo, in fila indiana, si sono addentrati nella vegetazione, seguendola.

Nel maggio del 2019 fece discutere l’esito di una autopsia su un’anatra morta che il comune di Pomigliano d’Arco aveva annunciato sulla sua pagina Facebook. Il post informava i cittadini che l’anatra trovata morta nel parco San Giovanni Paolo II insieme ai suoi cuccioli era stata vittima di una faina. La notizia aveva scatenato l’ilarità degli utenti che a migliaia avevano inondato la pagina del Comune con commenti a dir poco memorabili.

C’è chi scherzava sull’accaduto: “Spero che la faina possa difendersi nelle sedi opportune”. Chi chiede a suon di emoticon “una controperizia. E chi, ridendo, invocava i “boschi chiusi”. Altri increduli si interrogavano: “E’ uno scherzo? Dimmi di sì”, “sto sognando?”. Mentre qualcuno l’aveva buttata in caciara: “CSI a Pomigliano d’Arco” . E ancora: “Sarà stata legittima difesa?” (fonte: Agi, YouTube).