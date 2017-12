NUUK – Gli squali della Groenlandia sono i vertebrati più longevi della Terra: possono vivere per più di 400 anni, non raggiungono la maturità sessuale prima dei 150 anni, sviluppano parassiti sui loro occhi e mangiano carne di orso polare in decomposizione.

Si dice che questi predatori, che si muovono lentamente nelle acque fredde degli oceani dell’Artico e del Nord Atlantico, siano i vertebrati più longevi sulla Terra ma, per queste straordinarie creature, vivere a lungo può avere un costo: sono infatti spesso afflitti da parassiti simili a vermi che si depositano sugli occhi.

In un recente studio, i ricercatori hanno utilizzato tracce di carbonio-14 prodotte da test nucleari negli anni ’50 per determinare l’età degli squali della Groenlandia, esaminando i cristallini delle lenti nei loro occhi: il più anziano si ritiene avesse circa 392 anni, ma data l’incertezza del metodo, avrebbe potuto avere un’età tra i 272 e i 512 anni.

Nonostante la straordinaria durata di vita e la natura sfuggente, catturare accidentalmente uno di questi squali è talvolta considerato l’equivalente di “aver schiacciato la cacca di un cane”, ha detto un biologo al New Yorker.

Gli squali della Groenlandia sono creature dall’aspetto bizzarro, con occhi spettrali e bocche sempre aperte. Mentre le foche sembrano essere le prede più importanti, gli squali a volte mettono sotto i denti quella che gli esperti definiscono “bistecca di orso polare”.

A settembre, il biologo marino danese Julius Nielsen ha condiviso su Instagram alcune immagini dello stomaco degli squali, al cui interno c’erano i resti di un orso polare.

“No, non credo che lo squalo abbia attaccato l’orso”, ha scritto Nielsen. “È molto più probabile si tratti di una carcassa trovata dallo squalo. I resti di orso polare nello stomaco degli squali della Groenlandia sono estremamente rari e gli orsi polari non sono considerati importanti come fonte di cibo”.

Gli scienziati hanno anche notato la presenza di parassiti che pendevano dalle cornee degli squali, secondo il New Yorker. Data la loro incredibile longevità, gli esperti ipotizzano che gli squali della Groenlandia possano avere il segreto anche per prolungare la vita umana.

I ricercatori della Arctic University of Norway hanno recentemente sequenziato il DNA degli squali della Groenlandia, alcuni dei quali erano vivi fin nell’era georgiana. Gli squali della Groenlandia si trovano nelle acque profonde dell’Oceano Atlantico, dal Canada alla Norvegia, e poco si sa sulla loro biologia e genetica; il team ha raccolto il DNA da piccoli frammenti dalla pinna degli squali

Utilizzando il DNA, i ricercatori hanno sequenziato il genoma completo di quasi 100 squali groenlandesi e ora stanno cercando di scoprire i geni che contengono il segreto sul perché gli squali vivano così a lungo.

In una conferenza a Exeter, Kim Praebel, che sta conducendo lo studio, ha dichiarato: “Questo è il vertebrato vivente più longevo del pianeta. Insieme ai colleghi in Danimarca, Groenlandia, Stati Uniti e Cina, ora stiamo sequenziando l’intero genoma nucleare che ci aiuterà a scoprire perché lo squalo della Groenlandia vive non solo più a lungo di altre specie di squali ma di altri vertebrati. I risultati ci aiuteranno a capire di più sulla biologia di questa sfuggente specie”.

Se individuati, i geni di “lunga vita” potrebbero far luce sul perché tutti i vertebrati hanno una durata limitata e cosa determina l’aspettativa di vita delle diverse specie, compresi gli umani. Mentre i ricercatori stanno cercando i geni della longevità, lo studio ha fatto nuova luce sul comportamento dello squalo e su come è collegato ad altri simili della sua specie che vivono a migliaia di chilometri di distanza.

Kim Praebel ha detto: “Poiché lo squalo della Groenlandia vive per centinaia di anni, ha abbastanza tempo per migrare su lunghe distanze, come dimostrato dai nostri risultati genetici. La maggior parte degli squali, nel nostro studio, erano geneticamente simili a quelli catturati a migliaia di chilometri di distanza. Non sappiamo ancora dove e come si riproduca lo squalo groenlandese, ma i risultati hanno dimostrato che lo squalo potrebbe privilegiare l’accoppiamento nei profondi fiordi nascosti dell’Artico”.

Praebel ha aggiunto che i tessuti, le ossa e i dati genetici dello squalo potrebbero aiutare a misurare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla popolazione, quando e come i contaminanti e l’inquinamento chimico dell’industria hanno iniziato a colpire gli oceani e il grado in cui, in centinaia di anni, la pesca commerciale ha influenzato la popolazione di squali.

“Le specie di vertebrati viventi più longeve del pianeta hanno formato diverse popolazioni nell’Oceano Atlantico ed è importante saperlo poiché possiamo prendere adeguate misure a tutela di questa importante specie”.