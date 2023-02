Senza il suo fedele amico a quattro zampe, chissà, forse non sarebbe più qui a raccontare la sua brutta caduta dentro casa. Un uomo di 67 anni deve ringraziare il suo cane. Era caduto dentro casa, una caduta rovinosa che l’ha praticamente immobilizzato.

Anziano cade in casa, salvato dal fedele cane

Niente, non poteva più fare nulla nel suo appartamento in via Mamiani ad Ancona. Le quattro mura ostacolo insormontabile. Finché il cane non si è accorto della gravità della situazione.

Per questo si è accostato all’uscio di casa cominciando ad abbaiare, grattando ostinatamente la porta nell’intelligente tentativo di attirare l’attenzione.

E, infatti, ecco che un vicino, attirato da quegli insistiti mugolare e raspare, si è deciso a suonare il campanello. Non ricevendo risposta ha pensato bene di avvertire la Croce Gialla. Quindi Polizia e Vigili del fuoco sono accorsi. Ricovero in ospedale, condizioni tutto sommato incoraggianti per l’anziano: la sera, per il cane, doppia razione di pappone.