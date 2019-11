ROMA – Florencia Lobo vive in Argentina. Su una strada della provincia di Tucuman che si trova nel nord del Paese ha trovato due gattini abbandonati e ha deciso di adottarli.

La femmina era troppo debole ed è morta. Il maschio invece ce l’ha fatta: è sopravvissuto ed è stato chiamato Tito. Florencia ha aspettato due mesi e poi ha deciso di portare il micio dal veterinario. Qui ha scoperto una cosa incredibile. “Appena l’ha visto – ha raccontato – ci ha detto che non sapeva di che animale si trattasse. Di certo non era un gatto normale”.

La donna ha poi contattato la riserva naturale “Horco Molle” dove hanno confermato che non si trattava di un semplice gatto, ma di un puma jaguarundi, un felino selvatico diffuso in Sud America ed anche in Texas.

Tito è stato così portato nella riserva per essere poi reinserito nel suo habitat. Qui, il puma jaguarundi verrà sottoposto anche alle cure mediche di cui ha bisogno.

Lo jaguarondi, come spiega Wikipedia, viene chiamato anche leoncillo, cioè “piccolo leone”. Tra gli altri nomi comuni spagnoli con cui la specie viene indicata ci sono gato colorado, gato moro, león brenero, onza e tigrillo.

Lo jaguarondi ha le zampe relativamente corte, un corpo lungo e snello e anche la coda molto lunga. La testa è relativamente piccola, allungata e schiacciata, con un caratteristico profilo smussato, dal “naso aquilino”, e orecchie arrotondate, ben distanziate tra loro.

Questo puma è il meno maculato tra tutti i piccoli felini. Ha la pelliccia corta e liscia, di colore uniforme e quasi priva di segni fatta eccezione per alcune vaghe striature e zone chiare sulla faccia, e talvolta segni deboli sul lato interno degli arti; anche i dorsi delle orecchie sono privi di macchie.

Fonte: Repubblica, YouTube, Wikipedia