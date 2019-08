ROMA – Un toro fuggito da un camion attacca in pieno giorno una donna che sta lavora in una griglieria. Aclcade a Tierras Aletas alla periferia di Buenos Aires in Argentina: l’animale inizia a correre in strada colpendo tutto quello che trova in strada.

Come mostra il video pubblicato su Yutube, il toro colpisce una persona vestita di rosso giratga di spalle e che non si accorge della presenza dell’animale. Ad essere colpita è Claudia Tarrida, una donna di 43 anni che lavora cucinando carne in strada.

La donna, dopo essere colpita è stata portata nell’hospital Municipal de Traumas y Emergencias Dr. Federico Abet. Qui la donna è stata medicata e dimessa poco dopo con un tutore al collo. L’animale, ha poi raccontato la Tarrida al quotidiano Crónica, le ha causato “lividi graffi e uno svenimento. Oltre ad un grande danno psicologico causato dallo spavento”.

Jorge stava mangiando al ristorante con suo figlio ed ha assistito alla scena: “È svenuta. E’ stato un miracolo il fatto che sia sopravvissuta. Non ha avuto il tempo di reagire. Spero che si riprenda rapidamente.”

L’animale era uno dei quattro tori fuggiti da un camion. I media locali raccontano che due dei tori in fuga sono stati uccisi a colpi di pistola dalla polizia. Non si sa che tra i due ci sia oppure no anche il toro che ha seminato il panico a Tierras Aletas.

Fonte: Youtube, Daily Mail, Radiodos.com