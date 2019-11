BENEVENTO – Ha portato a passeggio il cane sulla statale, mentre lui era alla guida dell’auto. La scena crudele è stata fotografata da un cittadino di Arpaia, in provincia di Benevento, lungo la strada statale Appia.

Lo scatto, condiviso sui social ha sollevato molta indignazione. Nella foto si vede l’uomo alla guida di una utilitaria di colore rosso che percorre l’Appia con una mano al volante e una fuori dal finestrino per tenere il cane al guinzaglio, un pastore tedesco costretto a seguirlo al di fuori della vettura.

Il tutto su una strada a scorrimento veloce, percorsa da numerosi mezzi pesanti che in ogni momento avrebbero potuto travolgerlo. Oltre alla pericolosità del gesto, per il cane e per gli altri automobilisti che in quel momento si trovavano a passare di lì, si sono registrati anche problemi alla circolazione.

Nel procedere a passo lento, la vettura ha infatti rallentato il traffico in zona, costringendo gli altri utenti della strada al sorpasso o a procedere in coda a passo d’uomo. Il caso, spiega il quotidiano la Stampa, è già stato segnalato alle forze dell’ordine.

Fonte: La Stampa