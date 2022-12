Arriva il vaccino che cura l’allergia ai gatti

La notizia potrebbe essere eclatante, per tutti quelli che, pur amando i gatti, non possono possederne uno a causa della loro allergia. I ricercatori svizzeri di Hypocat AG potrebbero essere sulla buona strada per fornire un vaccino che elimini definitivamente le allergie ai gatti.

Lo studio, pubblicato sul prestigioso The Journal of Allergy and Clinical Immunology fornisce un’analisi dettagliata di come potremmo eliminare la sensibilità felina con un vaccino contro l’allergia ai gatti.

I risultati della ricerca sono davvero promettenti e, a differenza della maggior parte dei vaccini, lo studio non ha cercato di desensibilizzare il sistema immunitario delle persone con allergie ai gatti, spesso chiamate immunoterapie. In più, senza neanche il bisogno della solita puntura che, a nessuno di noi, fa piacere ricevere.

In attesa di ulteriori sviluppi, speriamo che il promettente inizio si concretizzi in qualcosa di definitivo.