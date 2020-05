Asino dopo due mesi di lockdown si avvicina per salutare, il padrone scoppia a piangere

ROMA – Dopo due mesi di lockdown l’asino si avvicina per salutare il suo padrone che si scioglie in lacrime.

Accade a El Borge, un paese spagnolo vicino Malaga.

Dopo una separazione di otto settimane, Ismael Fernández temeva che il suo asino di famiglia Baldomera, soprannominato Baldo, non si ricordasse più di lui.

E invece l’animale ha dimostrato molta intelligenze e affetto che hanno fatto commuovere Ismael.

Carne e gelatina di asino fa bene al cuore ed è afrodisiaca

Un articolo pubblicato su Blitz nel 2017 raccontava che il consumo di gelatina estratta dalla pelle degli asini è in continua espansione in Cina ed è caccia agli asini in tutto il mondo, dall’Estremo Oriente al Sud America, dall’Egitto all’Africa.

Dalla pelle degli asini bollita, infatti, si estrae una gelatina, ingrediente fondamentale per la medicina cinese “ejiao”.

Nota in Europa fin dal ‘700 grazie alle relazioni scritte dei missionari gesuiti, la “ejiao” una volta era una cura estremamente costosa, tanto che solo gli imperatori e i più ricchi feudatari se la potevano permettere.

In Cina la crescita della classe media e una maggiore percezione dell’efficacia del rimedio hanno determinato il boom del mercato mondiale delle pelli di asini (fonte: Youtube, Today).