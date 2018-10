SYDNEY – Hanno trovato un canguro nel loro giardino e mentre gli davano da mangiare li ha attaccati. Linda Smith, 64 anni, ha raccontato la sua disavventura avvenuta a Millmerran, nel Queensland in Australia. L’animale ha attaccato il marito e quando lei ha tentato di allontanarlo, si è accanuto contro di lei, provocandole fratture alle costole e perforazione di un polmone.

Non è inusuale trovare canguri nel proprio giardino in Australia, spiega la donna, tanto che quel giorno il marito Jim stava dando da mangiare ad alcuni di loro, che soffrono per la siccità che ha colpito la regione. Uno degli animali, alto 1,82 metri, ha improvvisamente aggredito l’uomo, così Linda e il figlio sono intervenuti per fermarlo. La donna ha tentato di respingerlo con una scopa, ma il canguro l’ha attaccata e ferita. Solo l’arrivo del figlio con una pala ha messo in fuga l’animale.

Linda e il marito Jim sono stati poi soccorsi e ricoverati in ospedale per le fratture e le ferite riportate. La famiglia è rimasta scioccata dall’aggressione da parte del canguro, dato che normalmente questi animali non hanno reazioni così violente, anzi convivono pacificamente con la popolazione.